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Депздрав сообщил о состоянии пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске

Двое пострадавших жителей Ижевска, эвакуированных в Москву после атаки беспилотников ВСУ по их городу, находятся в тяжелом состоянии. Также из шести госпитализированных в столицу есть один несовершеннолетний, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

Двое жителей Ижевска после атаки ВСУ находятся в тяжелом состоянии в московской больнице.

Двое пострадавших жителей Ижевска, эвакуированных в Москву после атаки беспилотников ВСУ по их городу, находятся в тяжелом состоянии. Также из шести госпитализированных в столицу есть один несовершеннолетний, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска.

«Авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть пострадавших, в числе которых — ребенок. Двое в тяжелом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского», — заявили в telegram-канале департамента.

Еще двое пострадавших направлены в НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко и один — в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Пирогова. Отмечается, что несовершеннолетний пациент помещен в Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова.

Руководитель Удмуртской Республики Александр Бречалов 1 июля сообщил о гибели трех человек и госпитализации 35 пострадавших после атаки дронов ВСУ на промышленное предприятие в Ижевске. Десять из раненых находились в тяжелом состоянии. Позднее общее число пострадавших увеличилось до 42 человек, из которых 35 оставались в городских больницах. Остальным была оказана медпомощь амбулаторно, в пунктах временного размещения и непосредственно на месте происшествия. В республике введен режим ЧС.

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