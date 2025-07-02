Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» приговорили к 3 годам

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В суде установлено, что 11 ноября 2024 года Владимир Бурдин в ходе распития алкогольных напитков в квартире дома на улице Энергостроителей вступил в конфликт со своим знакомым. Он нанес ему удар ножом в область живота.
Потерпевший был доставлен в больницу с колото-резаной раной в области передней брюшной стенки.
Владимиру Бурдину суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.
«МК-Урал» ранее писал, что Владимир Бурдин вину не признал, пояснив, что оговорил себя по просьбе одного из свидетелей преступления «из чувства ложного товарищества». По версии следствия, Бурдин напал на человека с ножом.
Прокурор просил для экс-музыканта наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима.