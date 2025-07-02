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Одного из основателей «Смысловых галлюцинаций» приговорили к 3 годам

2 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде установлено, что 11 ноября 2024 года Владимир Бурдин в ходе распития алкогольных напитков в квартире дома на улице Энергостроителей вступил в конфликт со своим знакомым. Он нанес ему удар ножом в область живота.

Потерпевший был доставлен в больницу с колото-резаной раной в области передней брюшной стенки.

Владимиру Бурдину суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

«МК-Урал» ранее писал, что Владимир Бурдин вину не признал, пояснив, что оговорил себя по просьбе одного из свидетелей преступления «из чувства ложного товарищества». По версии следствия, Бурдин напал на человека с ножом.

Прокурор просил для экс-музыканта наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима.