Шестого азербайджанца арестовали в Екатеринбурге по делу об убийствах

В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела 27 июня были задержаны шесть граждан РФ азербайджанского происхождения. 29 июня суд арестовал до 19 июля троих из них: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. В отношении Бакира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева срок задержания был продлен на 72 часа. Накануне, 1 июля, Гянджиева и Бакира Сафарова тоже арестовали. Задержания происходили с применением силы, так как силовикам оказывали сопротивление. Два брата Сафаровых скончались.