Шестого азербайджанца арестовали в Екатеринбурге по делу об убийствах

Шестого азербайджанца, Шахина Лалаева, арестовали в Екатеринбурге по делу об убийствах. Он тоже пробудет в СИЗО до 19 июля. Решение принял Ленинский райсуд.
В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела 27 июня были задержаны шесть граждан РФ азербайджанского происхождения. 29 июня суд арестовал до 19 июля троих из них: Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. В отношении Бакира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева срок задержания был продлен на 72 часа. Накануне, 1 июля, Гянджиева и Бакира Сафарова тоже арестовали. Задержания происходили с применением силы, так как силовикам оказывали сопротивление. Два брата Сафаровых скончались.
Операция силовиков в Екатеринбурге вызвала большой резонанс в Азербайджане. Там отменили все мероприятия с российским участием, а также визит зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. Кроме того, парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ. Заседание должно было пройти в Москве.
Также накануне, 1 июля, в Екатеринбурге жестко задержали главу диаспоры Азербайджана Шахина Шыхлински в момент, когда он с сыном ехал на Mercedes Gelandewagen. После допроса в СК его отпустили.