«Лишь бы спасти наших пацанов»: истории врачей из зоны СВО о героизме, несправедливости, потере родных

Медики героически спасают бойцов на фронте СВО — на поле боя и в госпиталях.
Медсестра-анестезиолог из Екатеринбурга Ирина Рыжкова два года спасала жизни бойцам спецоперации РФ на Украине — она была готова выезжать на помощь военнослужащим сутками, без выходных, в самые опасные боевые участки. Женщина-медик из Тывы вынесла на своих плечах с поля боя тело погибшего мужа, с которым они вместе ушли на фронт. Ефрейтор Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца, защитив его от артобстрела. При этом некоторые медики, которые работают в зоне спецоперации, получают меньше 30 тысяч рублей и не имеют никаких льгот. Подробнее о том, как фронтовые врачи и медсестры героически спасают жизни товарищей, как теряют своих близких, как работают, не получая за это больших денег — в материале URA.RU.
Дежурили сутками и без выходных.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСвердловскую медсестру, спасавшую искалеченных бойцов на СВО, уволили.
Ирина Рыжкова отправилась на СВО в октябре 2022 года вслед за близким другом. Но тот погиб, не дождавшись ее приезда. Так работа на фронте стала для Рыжковой личной борьбой, данью памяти и вызовом судьбе.
Во время службы на передовой врач была готова к вызовам круглосуточно и без выходных. «Мы дежурили сутками, выезжали на позиции, встречали раненых прямо с передовой», — рассказала она. Часто раненых выносили с поля боя на руках.
Однажды на вызове Рыжкова и ее команда были вынуждены на месте оказывать помощь бойцу с позывным Мося — его рука была практически полностью оторвана. Первая помощь была оказана за четыре-пять минут, и врачи спасли не только жизнь, но и руку военного. Также Рыжкова часто помогала местным жителям из-за отсутствия доступных больниц и врачей.
Она рассказала, что помнит каждое лицо, каждый стон, каждый вздох облегчения и молчание тех, кого не удалось спасти. В сентябре 2024 года врач была уволена по предельному возрасту.
Что хотите делайте, а меня отправьте в Горловку.
Медсестра из Новокузнецка отправилась на фронт, едва у нее появилась такая возможностьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Медсестра-анестезиолог новокузнецкой больницы № 29 Марина Андреас четыре раза ездила в командировки в Горловку и Курскую область. «Совершенно случайно узнаю, что моя же родная 29-я больница объявила по разнарядке регионального минздрава набор в месячную командировку в прифронтовой госпиталь — горловскую больницу № 2 Что хотите, делайте, говорю, а меня срочно отправляйте в Горловку самой первой, как хотите, говорю. Была такая страсть и желание поехать туда», — приводит слова Андреас издание «Комсомольская правда».
В первый раз она попала на освобождение Артемовска, за сутки поступало почти по 300 бойцов. По ее словам, поначалу было страшно от количества разрываемых снарядов. Однажды к ней привезли бойца с множественными ранениями, перебитой ногой и свернутой челюстью. Пока врачи помогали ему, он протянул свой телефон и попросил сфотографировать его в профиль и анфас на память. «Все будет хорошо, ребятки, прорвемся», — приговаривал он. По словам Андреас, именно эта стойкость даже в самый страшный момент является доказательством того, что Россию никогда и никому не победить.
Андреас рассказала, что ей очень помогала поддержка донбасских врачей и медсестер. Горловские врачи создавали домашние условия, консультировали по всем вопросам.
«Людочка, медсестра с оперблока, ее там все знают, ну такая душка жизнерадостная, подруженька моя. У нее от бомбежек вся квартира развалена, ни окон, ни дверей, муж съехал из-за панических атак. А она с улыбкой, новыми анекдотами, приколами, с таким юмором девушка. Ну как, глядя на таких людей, не радоваться?» — поделилась Андреас.
Вытаскивали из-под огня.
Медикам часто приходится вытаскивать товарищей на себе под пулями и ударами противникаФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Старший лейтенант медслужбы Иван Караев из работал на передовой, оказывал неотложную помощь. На своих руках вынес из-под огня пять тяжелораненых, лишившихся возможности передвигаться.
Хирург Сабият Курбанова из Дагестана оперировала военных и получила медаль «За спасение погибавших». Она, наравне с мужчинами-медиками, выволакивала бойцов и поля боя.
Закрыла собой раненного бойца.
Ефрейтор Людмила Болилая вместе с подразделением попала под ракетно-артиллерийский обстрел ВСУ. Она оказывала неотложную помощь всем раненым, готовила их к эвакуации, несмотря на продолжающиеся удары. Во время разрыва одного из снарядов она накрыла собой одного из военных. Со множественными ранениями из-за поражающих элементов и осколков она была доставлена в госпиталь. Позже ее представили к госнаграде за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование.
Медики не спят, лишь бы вытащить пацанов.
Врачи работают в зоне СВО, получая от 25 до 32 тысячФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Врачи из Мурома и Владимира отправились в зону спецоперации, но остались без дополнительных выплат за работу с инфекционными больными. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин в своих соцсетях. Он отметил, что за работу в экстремальных условиях врачи получали от 25 до 32 тысяч рублей, а контракты с ними были заключены не на год, а на 11 месяцев, что исключало у них право на компенсации в случае ранения или смерти.
Вопрос по контрактам решился — врачи перезаключили их на год. Однако в ответ на запрос Игошина одно из ведомств сообщило, что врачи и медсестры не являются участниками СВО и поэтому не должны получать выплат.
«Мы общались с медиками — они истинные патриоты страны, им дорога каждая человеческая жизнь, готовы не спать сутками, лишь бы вытащить наших пацанов, дать им “вторую” жизнь», — написал Игошин.
После этого он обратился к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой. Она также обеспокоилась ситуацией и для решения проблемы связалась с заместителем Минобороны РФ Татьяне Швецовой.
В 2024 году были продлены меры соцподдержки для врачей в зоне СВО. Они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от должности и суммарно отработанного времени.
Вернуться в зону СВО на протезах.
Медсестра Виктория Колчина из Оренбурга добиралась до бойцов, которые не могли самостоятельно подняться, и останавливала у них кровь, вкалывала обезболивающее и передавала врачам. Во время одной из таких вылазок ей в ноги влетел украинский дрон. Находясь на лечении, она заявляет о планах встать на протезы и вернуться на фронт. «Кто, если не я», — рассказала врач, ее слова передает Lenta.ru.
Не важно — свой или противник.
Оса рассказала, что если видит раненого — не думает, с какой он стороныФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Медик-анестезиолог Татьяна с позывным Оса подписала контракт на шесть месяцев, но осталась в зоне боевых действий на два с половиной года. Однажды ее группа эвакуировала шестерых бойцов под ударами дронов ВСУ. «Эвакуация прошла блестяще. Эвакуировали шестерых бойцов. Работали в три экипажа в разных местах. И за всеми тремя экипажами противник ведёт охоту. Но нам повезло. Опыт. Уходим, обманываем, хитрим. Мальчишки все в госпиталях», — поделилась медик, ее слова передает Life.ru.
Дома у Осы двое сыновей. Перед уходом на фронт ее мать сказала напутственные слова — запретила бежать и трусить. Медик отметила, что для нее неважно, кто ранен — свой или противник, она оказывает первую помощь всем.
Вынесла на своих плечах тело погибшего мужа.
Женщина-медик из Тывы рассказала свою историю на встрече президента России Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитника Отечества». Она ушла на фронт вслед за мужем.
«Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. И мне, как сопровождающей эвакуационного свода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой», — поделилась врач.
Другие женщины-медики добавили, что вытаскивала она своего мужа в одиночку. Президент призвал увековечить историю женщины в произведениях искусства.