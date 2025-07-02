«Лишь бы спасти наших пацанов»: истории врачей из зоны СВО о героизме, несправедливости, потере родных

Медсестра-анестезиолог из Екатеринбурга Ирина Рыжкова два года спасала жизни бойцам спецоперации РФ на Украине — она была готова выезжать на помощь военнослужащим сутками, без выходных, в самые опасные боевые участки. Женщина-медик из Тывы вынесла на своих плечах с поля боя тело погибшего мужа, с которым они вместе ушли на фронт. Ефрейтор Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца, защитив его от артобстрела. При этом некоторые медики, которые работают в зоне спецоперации, получают меньше 30 тысяч рублей и не имеют никаких льгот. Подробнее о том, как фронтовые врачи и медсестры героически спасают жизни товарищей, как теряют своих близких, как работают, не получая за это больших денег — в материале URA.RU.