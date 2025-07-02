В Красноярске объявили угрозу ЧС после просадки грунта возле пятиэтажки

В прокуратуре Красноярского края, в свою очередь, отметили, что всех жильцов подъезда эвакуировали. Всего в нем находится 20 квартир. Также были перекрыты сети водоснабжения. Сейчас решается вопрос о временном расселении всех нуждающихся.