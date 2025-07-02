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В Красноярске объявили угрозу ЧС после просадки грунта возле пятиэтажки

В Красноярске жильцов подъезда, возле которого произошла просадки грунта, эвакуировали.

Источник: Аргументы и факты

Угроза возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлена в Красноярске в связи с просадкой грунта под стеной первого подъезда пятиэтажного дома в ​Железнодорожном районе города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт о жилом здании по адресу: улица Бограда, 114. Оно было возведено в 1960 году.

«Сегодня на месте аварии будет вскрыт грунт для проверки состояния инженерных сетей и определения причины провала. Принято решение объявить угрозу возникновения ЧС муниципального характера и перевести городское звено в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что сотрудники проектной организации уже обследовали дом и пришли к заключению, что второй и третий подъезды пригодны для эксплуатации.

«По первому подъезду требуется проведение специальных мероприятий», — добавила администрация в своём Telegram-канале.

В прокуратуре Красноярского края, в свою очередь, отметили, что всех жильцов подъезда эвакуировали. Всего в нем находится 20 квартир. Также были перекрыты сети водоснабжения. Сейчас решается вопрос о временном расселении всех нуждающихся.

Напомним, в сентябре в Пензе из-за обрушения траншеи погиб мужчина. Неукрепленный грунт обвалился на потерпевшего в ходе проведения земляных работ.