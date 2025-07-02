21-летний парень на «Приоре» сбил пешехода в Красноглинском районе Самары

Это случилось ночью 1 июля. Пострадавшего отвезли в больницу. Подробнее о ДТП рассказали представители областного ГУ МВД.
21-летний парень на «Приоре» ехал по улице Сергея Лазо в сторону Симферопольской. Около дома № 16 в поселке Управленческий сбил пешехода. Последний пересекал проезжую часть в неположенном месте.
После инцидента госпитализировали. Всего во вторник в губернии выявили семь аварий с шестью пострадавшими и погибшим. Также зарегистрировали 364 нарушения ПДД.
В тот же день 83-летний пенсионер на «Весте» попал в смертельное ДТП в Приволжском районе. Он врезался в контейнер.
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