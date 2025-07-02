Стали известны подробности гибели 17-летнего парня в Омской области

Как рассказали в СУ СК России по Омской области, трагедия произошла ночью, 1 июля. Около 3 часов ночи подросток вместе с друзьями, находясь на территории городского пляжа по улице Ленина в г. Тюкалинске, решил покататься на двухместном водном велосипеде. Когда трое подростков доплыли до середины озера, катамаран начал тонуть. В боковой части кормы хлипкого судна образовалась пробоина. Юноши прыгнули в воду и поплыли к берегу, две смогли добраться до суши, а один подросток не смог.