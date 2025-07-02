Рабочий погиб на пилораме в Столбцовском районе

В милицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о несчастном случае на пилораме в Столбцовском районе, в результате которого погиб мужчина 1991 года рождения.
Очевидцы происшествия рассказали, что погибший выполнял свои трудовые обязанности на территории пилорамы. Он находился на подмостках бункера для опилок и контролировал процесс его очистки. Непосредственно под бункером в тот момент находилась грузовая машина, в кузов которой сбрасывались опилки. После того, как был завершен процесс очистки резервуара, рабочие покинули подмостки. Однако одного из мужчин не могли найти. Коллеги начали его звать, но ответа не последовало. Не обнаружив пропавшего ни на подмостках, ни где-либо на земле, водитель машины отъехал из-под резервуара подачи опилок. В этот момент оттуда выпал человек.
Для установления причины смерти следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. В дыхательных путях погибшего были обнаружены значительные объемы деревянных мелких опилок. Судебный эксперт пришел к выводу, что смерть мужчины наступила из-за механической асфиксии. Также судебными экспертами установлено, что мужчина был трезв.
По факту происшествия Столбцовским РОСК проводится проверка.