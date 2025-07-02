Прокуратура Башкирии возобновила уголовное дело по смертельному ДТП

«Несмотря на противоправные действия водителя, в судебном заседании супруга погибшего заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Посчитав решение суда незаконным, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд РБ согласился с позицией прокуратуры, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил материалы на новое разбирательство в суд первой инстанции», — прокомментировали в ведомстве.