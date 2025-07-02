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Прокуратура Башкирии возобновила уголовное дело по смертельному ДТП

Уголовное дело против виновника ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, возобновлено по требованию прокуратуры Башкирии.

Источник: Башинформ

Известно, что смертельная авария произошла в Чишминском районе в апреле 2024 года. Тогда водитель «КамАЗа» наехал на 79-летнего пенсионера, переходившего дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. Мужчина скончался в больнице через два месяца.

«Несмотря на противоправные действия водителя, в судебном заседании супруга погибшего заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Посчитав решение суда незаконным, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд РБ согласился с позицией прокуратуры, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил материалы на новое разбирательство в суд первой инстанции», — прокомментировали в ведомстве.