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ДТП с байком и двумя «двенадцатыми» произошло в Самарской области ночью 1 июля

Авария произошла во вторник в Жигулевске. Пострадал водитель двухколесного транспорта.

Авария произошла во вторник в Жигулевске. Пострадал водитель двухколесного транспорта.

35-летний мужчина на, предположительно, электровелосипеде следовал по Молодежному проспекту с улицы Радиозаводской в сторону Комсомольской. Вблизи 22-го дома в микрорайоне В-1 влетел в две «двенадцатые» с 20-летними парнями за рулем.

Одну из них буксировали на гибкой сцепке. Владельца двухколесного транспорта отвезли в медучреждение, уточнили в региональном главке.

Также 1 июля в Красноглинском районе Самары 21-летний автолюбитель на «Приоре» сбил пешехода. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте.

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