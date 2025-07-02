После обысков задержаны чиновники управления строительной политики Воронежа

Обыски в управлении строительной политики прошли после возбуждения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной. В его основу легли материалы УФСБ и прокуратуры. По результатам проверки оперативники установили факт хищения более 37 млн руб. при устройстве малых архитектурных форм, которые не соответствовали параметрам, указанным в договорах с подрядчиком.