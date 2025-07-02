В Жигалово мужчина получил серьезные ожоги при попытке спасти горящую машину

Днем 1 июля в Жигалово на улице Неугодниковской загорелся гараж. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на МЧС региона, прибывшие на место пожарные обнаружили 44-летнего мужчину с серьезными ожогами — он пытался спасти автомобиль из охваченного пламенем помещения. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи.
— Огонь уничтожил 36 квадратных метров площади. На месте происшествия работало четыре специалиста с применением двух единиц техники. Установлено, что все случилось из-за халатности при работе с угловой шлифовальной машиной. Искра от «болгарки» попала в емкость с горючей жидкостью, что привело к мгновенному распространению пламени, — сообщают в агентстве.
Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности: запрещено хранить легковоспламеняющиеся вещества в гаражах, необходимо аккуратно работать с электроинструментом, содержать помещение в порядке и иметь под рукой огнетушитель.
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