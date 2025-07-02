В Жигалово мужчина получил серьезные ожоги при попытке спасти горящую машину

— Огонь уничтожил 36 квадратных метров площади. На месте происшествия работало четыре специалиста с применением двух единиц техники. Установлено, что все случилось из-за халатности при работе с угловой шлифовальной машиной. Искра от «болгарки» попала в емкость с горючей жидкостью, что привело к мгновенному распространению пламени, — сообщают в агентстве.