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«Калина» врезалась в препятствие и перевернулась в Самарской области 1 июля

ДТП случилось во вторник днем в поселке Звездный Красноярского района губернии. Медпомощь потребовалась владельцу отечественной легковушки.

ДТП случилось во вторник днем в поселке Звездный Красноярского района губернии. Медпомощь потребовалась владельцу отечественной легковушки.

В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС объяснили: сведения об аварии появились 1 июля в 18:46. На улице Центральной «Калина» влетела в препятствие и опрокинулась.

Пострадал водитель. На месте происшествия работали медики, правоохранители и специалисты 151-й пожарно-спасательной части. Полицейские организовали проверку, последние стабилизировали авто и отключили систему электропитания.

А в Жигулевске мужчина на электровелосипеде влетел в две «двенадцатые».

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