ТАСС: в компании «Южуралзолото» прошли обыски

«Сегодня сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО “Южуралзолото группа компаний” и аффилированных с ним организациях. Силовиками выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках, расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки», — сказал собеседник агентства.