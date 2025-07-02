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ТАСС: в компании «Южуралзолото» прошли обыски

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области и СК провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК»), а также на территории шахты Центральная в рамках дел о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО “Южуралзолото группа компаний” и аффилированных с ним организациях. Силовиками выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках, расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона, что привело к загрязнению водоохраной зоны и ухудшению экологической обстановки», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах добавили, что в отношении группы компаний ранее проходили судебные процессы. В частности, предприятие судилось с Ростехнадзором, пытаясь оспорить штраф, который компании выставили за нарушения требований безопасности.

В пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили факт участия сотрудников ФСБ в проведении следственно-оперативных действий.