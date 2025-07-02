На трассе под Воронежем в ДТП с «Тойотой» и «Фольксвагеном» пострадали две женщины и подросток

Около 21.00 на 21-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж» 43-летняя автомобилистка на «Тойоте Королла», следовавшая в сторону Воронежа, по предварительным данным дорожной полиции, выполняла маневр обгона «Фольсвагена Поло», когда он начал поворачивать налево — машины столкнулись.