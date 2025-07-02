На трассе под Воронежем в ДТП с «Тойотой» и «Фольксвагеном» пострадали две женщины и подросток

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшими, которое произошло вечером 1 июля в Новоусманском районе.
Около 21.00 на 21-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж» 43-летняя автомобилистка на «Тойоте Королла», следовавшая в сторону Воронежа, по предварительным данным дорожной полиции, выполняла маневр обгона «Фольсвагена Поло», когда он начал поворачивать налево — машины столкнулись.
В аварии пострадали автомобилистка и 14-летний пассажир «Тойоты», а также 52-летняя автоледи на «Фольсвагене» — их доставили в больницу.
За 1 июля в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 103 ДТП, в них пострадали девять человек.