Подозреваемого в краже VR-шлемов и приставок задержали в Москве

— В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Нижегородской улице. Им оказался 20-летний местный житель, который работал в магазине складским рабочим, — сообщили на сайте ведомства.
Общая сумма украденной техники составила свыше трех миллионов рублей. Присвоенные незаконным путем товары злоумышленник продавал на сайте бесплатных объявлений. На фигуранта возбудили уголовные дела, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину, укравшего транспортное средство стоимостью 4,5 миллиона рублей. Угнанный автомобиль и фигуранта удалось обнаружить в Раменском. Мужчину заключили под стражу.