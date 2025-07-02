Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с «Ладой» в Самаре на Московском шоссе

Столкнулись во вторник вечером в Октябрьском районе столицы 63-го региона. Владелец двухколесного транспорта получил телесные повреждения, рассказали в региональном главке.
Мотоциклист на Honda ехал по Московскому шоссе с улицы Потапова в сторону Центрального автовокзала на Авроры, 207. По пути не справился с управлением и влетел в «Ларгус» с 65-летним мужчиной за рулем.
При этом легковушка в момент столкновения стояла на светофоре. Водителя двухколесного транспорта отвезли в медучреждение. Правоохранители выясняют детали произошедшего.
Также во вторник в Красноярском районе губернии автолюбитель на «Калине» врезался в препятствие и перевернулся.
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