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Полиция взломала дверь, чтобы спасти 3-летнего мальчика в Калининграде

Ребенок в порядке, а вот его мать пока не нашли.

В одном из домов на улице Минусинской в Калининграде спасли маленького мальчика, который оказался в запертой квартире совершенно один. Инцидент произошел накануне, 1 июля 2025 года.

В социальных сетях и местных пабликах очевидцы сообщили, что полицию вызвали по важному поводу — в квартире, которую его мать снимала в жилом доме, ребенок долгое время плакал, и это обеспокоило соседей. Жильцы дома вызвали полицию, а параллельно пытались дозвониться матери малыша. К сожалению, женщина на звонки не отвечала.

Представители экстренных служб приняли решение вскрыть дверь съемной квартиры. Ребенок был дома совершенно один. Испуганного малыша доставили в больницу. Сообщается, что мать состоит на учете как социально неблагополучная.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают ее местонахождение и все обстоятельства произошедшего.