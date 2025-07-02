Полиция взломала дверь, чтобы спасти 3-летнего мальчика в Калининграде

В одном из домов на улице Минусинской в Калининграде спасли маленького мальчика, который оказался в запертой квартире совершенно один. Инцидент произошел накануне, 1 июля 2025 года.
В социальных сетях и местных пабликах очевидцы сообщили, что полицию вызвали по важному поводу — в квартире, которую его мать снимала в жилом доме, ребенок долгое время плакал, и это обеспокоило соседей. Жильцы дома вызвали полицию, а параллельно пытались дозвониться матери малыша. К сожалению, женщина на звонки не отвечала.
Представители экстренных служб приняли решение вскрыть дверь съемной квартиры. Ребенок был дома совершенно один. Испуганного малыша доставили в больницу. Сообщается, что мать состоит на учете как социально неблагополучная.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают ее местонахождение и все обстоятельства произошедшего.