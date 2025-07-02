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В Польше ликвидирована банда украинцев, похищавшая мигрантов ради выкупа

В Польше граждане Украины организовали жестокий бизнес на похищении мигрантов. Они похищали людей, после чего пытали и вымогали деньги.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Польше ликвидировали преступную группу, состоявшую из граждан Украины, которая занималась похищением нелегальных мигрантов с целью выкупа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

По данным следствия, преступники наладили канал нелегальной миграции, переправляя людей в Евросоюз через границу с Беларусью.

Расследование началось в середине июня, когда в полицию поступила информация о похищении двух граждан Эфиопии. Преступники требовали выкуп в криптовалюте, угрожая убить заложников и продать их органы. В качестве доказательства они прислали фотографии связанных и раздетых мужчин.

Позже этим заложникам удалось сбежать, а банда переместилась в Латвию, где похитила троих граждан Мали. Одного из них, как сообщает RMF FM, преступники привязали к дереву и жестоко избили деревянной дубинкой, отправив видео пыток его семье с требованием выкупа.

В результате спецоперации в Польше задержали четверых подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Уточняется, что в стране они находились легально. По решению суда все члены банды взяты под стражу.

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