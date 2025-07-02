В Куединском округе произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, около 4.45 на улице Ленина, в сторону улицы Удмуртской, двигался автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 38-летний мужчина. В районе дома № 53а водитель потерял контроль над машиной, транспортное средство занесло, после чего оно съехало в кювет и опрокинулось.