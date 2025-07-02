В Куединском округе произошло смертельное ДТП

Утром 2 июля 2025 года в селе Большой Гондыр Куединского муниципального округа случилось серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.
По предварительным данным, около 4.45 на улице Ленина, в сторону улицы Удмуртской, двигался автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 38-летний мужчина. В районе дома № 53а водитель потерял контроль над машиной, транспортное средство занесло, после чего оно съехало в кювет и опрокинулось.
Водитель погиб на месте от полученных травм. Его пассажиру, мужчине 1990 года рождения, оказали медицинскую помощь.
Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.