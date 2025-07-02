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Mercedes в центре Минска снес разделительное ограждение

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Молодой водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение на одном из проспектов белорусской столицы, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Там уточнили, что авария случило около девяти утра среды.

31-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Пушкина, вблизи дома № 64 не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В результате ДТП пострадавших нет, проинформировали госавтоинспекторы. Повреждения получили автомобиль и разделительное ограждением.

В связи с произошедшим с столичной ГАИ в очередной раз призвали водителей к внимательности на дорогах и к строгому соблюдению ПДД.