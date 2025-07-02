Mercedes в центре Минска снес разделительное ограждение

Там уточнили, что авария случило около девяти утра среды.
31-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по проспекту Пушкина, вблизи дома № 64 не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.
Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В результате ДТП пострадавших нет, проинформировали госавтоинспекторы. Повреждения получили автомобиль и разделительное ограждением.
В связи с произошедшим с столичной ГАИ в очередной раз призвали водителей к внимательности на дорогах и к строгому соблюдению ПДД.