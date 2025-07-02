Житель Башкирии лишился автомобиля за пьяную езду.

У водителя из Архангельского района Башкирии конфисковали автомобиль ВАЗ-21−21 за езду в нетрезвом виде, передает прокуратура РБ. Известно, что 35-летний мужчина сел за руль в подпитии и поехал в сторону деревни Тавакачево.
Ориентировку на нарушителя полиции сообщили бдительные граждане. Его задержали после столкновения со служебной машиной.
По данным ведомства, житель признал свою вину. Также суд назначил ему 250 часов обязательных работ с лишением прав управления любым транспортом на два года. Автомобилисту уже выписывали административный штраф за пьяную езду.