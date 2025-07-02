Автомобиль Mercedes перевернулся на проспекте Пушкина в Минске

Согласно предварительной информации, 2 июля, в среду, примерно в 09.00 31-летний водитель автомобиля «Mercedes», двигаясь по проспекту Пушкина, вблизи дома № 64 не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В ГАИ отметили, что после столкновения авто перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машины механические повреждения.