Автомобиль Mercedes перевернулся на проспекте Пушкина в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительной информации, 2 июля, в среду, примерно в 09.00 31-летний водитель автомобиля «Mercedes», двигаясь по проспекту Пушкина, вблизи дома № 64 не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. В ГАИ отметили, что после столкновения авто перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машины механические повреждения.
В Минске на проспекте Пушкина автомобиль перевернулся, врезавшись в ограждение. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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