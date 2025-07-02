Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиру вызвали скорую после лопнувшего колеса автобуса в Петербурге

Громкий звук напугал очевидцев.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирам автобуса № 481 пришлось пересаживаться на другой транспорт из-за лопнувшего колеса. А одному человеку и вовсе потребовалась помощь медиков.

Утром 2 июня очевидцы в соцсетях сообщали о взрыве под сиденьем автобуса на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова, что сильно напугало как их самих, так и пользователей сети. Однако, как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Домтрансавто», громкий звук хлопка был связан с лопнувшим колесом.

— Отрицаем, взрыва не было. Лопнуло колесо, — пояснили в компании-перевозчика.

Водитель действовал по инструкции: остановился и высадил всех пассажиров. Один из них пожаловался на недомогание, поэтому ему вызвали скорую. Пока неясно, связано ли ухудшение его самочувствие с инцидентом.

Ранее «КП-Петербург» писала, что лазурный автобус вспыхнул на Волхонском шоссе.