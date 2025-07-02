Пассажиру вызвали скорую после лопнувшего колеса автобуса в Петербурге

Утром 2 июня очевидцы в соцсетях сообщали о взрыве под сиденьем автобуса на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова, что сильно напугало как их самих, так и пользователей сети. Однако, как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Домтрансавто», громкий звук хлопка был связан с лопнувшим колесом.