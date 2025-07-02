Пассажиру вызвали скорую после лопнувшего колеса автобуса в Петербурге

Пассажирам автобуса № 481 пришлось пересаживаться на другой транспорт из-за лопнувшего колеса. А одному человеку и вовсе потребовалась помощь медиков.
Утром 2 июня очевидцы в соцсетях сообщали о взрыве под сиденьем автобуса на перекрестке проспектов Стачек и Маршала Жукова, что сильно напугало как их самих, так и пользователей сети. Однако, как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Домтрансавто», громкий звук хлопка был связан с лопнувшим колесом.
— Отрицаем, взрыва не было. Лопнуло колесо, — пояснили в компании-перевозчика.
Водитель действовал по инструкции: остановился и высадил всех пассажиров. Один из них пожаловался на недомогание, поэтому ему вызвали скорую. Пока неясно, связано ли ухудшение его самочувствие с инцидентом.
Ранее «КП-Петербург» писала, что лазурный автобус вспыхнул на Волхонском шоссе.