На Дону задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия

В донской столице и в Батайске, задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её информации, в Ростове и Батайске полиция и Росгвардия провели оперативно-розыскные мероприятия и выявила факты незаконной продажи патронов разных калибров, а также пластиковых банок с бездымным порохом. Правоохранители задержали двух подозреваемых.
При обысках силовики нашли почти 4,5 тыс. патронов, упакованных в 183 коробки, 240 банок пороха общим весом 120 кг, 26 единиц огнестрельного оружия, основные части пистолетов и штык-нож.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).
Подозреваемым предъявили обвинения. Предварительное расследование продолжается.