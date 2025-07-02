FT допустила причастность Украины к подрывам нефтетанкеров

Еще одно судно, Vilamoura, пострадало в результате взрыва на прошлой неделе у берегов Ливии, на нем был 1 млн барр. нефти. Однако тот факт, что корабль получил повреждения корпуса, а не борта, по мнению одного из экспертов, может указывать на иных исполнителей или причины инцидента.