На стройке ЖК «Андреевка Лайф» в Подмосковье произошел пожар

В Московской области произошел крупный пожар на стройплощадке жилого комплекса «Андреевка Лайф». Сообщения о возгорании и видео с огромным столбом черного дыма начали поступать от очевидцев около 10 утра, сообщает «Инфопортал Зеленограда».
Судя по кадрам от очевидцев, загорелся один из почти достроенных корпусов. Предположительно, причиной стал загоревшийся на стройке утеплитель.
На место пожара, расположенное у выезда из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, оперативно прибыли пожарные расчеты. Экстренные службы занимаются ликвидацией возгорания, причины которого будут установлены позже.