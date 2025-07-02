На стройке ЖК «Андреевка Лайф» в Подмосковье произошел пожар

В Московской области произошел крупный пожар на стройплощадке жилого комплекса «Андреевка Лайф». Сообщения о возгорании и видео с огромным столбом черного дыма начали поступать от очевидцев около 10 утра, сообщает «Инфопортал Зеленограда».