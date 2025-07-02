Казахстанский певец слег в больницу из-за серьезной травмы в лифте

Об этом стало известно от администратора певца.
Инцидент произошел 25 июня 2025 года.
Лифт многоэтажного дома резко остановился из-за технической проблемы и произошел сильный удар. Его доставили в больницу с травмами шеи и позвоночника. Первый диагноз — смещение межпозвоночного диска, сжатие нерва, травма шеи. Это тяжелая травма.
Жолдасбек не может двигаться, испытывает головокружение и трудности с речью. Ему нужно в полном покое лечиться с помощью специального аппарата, восстановление займет 4−6 месяцев.