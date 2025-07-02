Тольяттинец обманул 85-летнюю женщину и забрал у нее цепочку за 18 тысяч рублей

Это произошло в прошлом месяце в Жигулевске. Мужчину поймали. На него завели уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали в региональном главке.
85-летняя пенсионерка возвращалась домой. Позже за ней увязался 31-летний тольяттинец. Предложил купить «качественное» одеяло. Дошел с местной до дома. Там назвал цену — 100 тыс. рублей.
Женщина отказалась брать. Но злоумышленник не сдавался. Сказал, что расплатиться можно золотым украшением для шеи стоимостью 18 тыс. рублей. Добавил: может сбить стоимость из-за поврежденной упаковки. Пострадавшая согласилась.
Далее поняла: стала жертвой мошенника. Обратилась за помощью к правоохранителям. Тольяттинца поймали в Самаре. Объяснил, что хотел подзаработать на доверчивых пенсионерах. Теперь проходит по уголовному делу. Ущерб возместил.
Ранее 65-летний житель областного центра попался на уловку аферистов и перевел им 3 млн рублей.
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