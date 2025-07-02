В Андижанской области пьяный мужчина убил участкового, пытавшегося спасти его семью

Как сообщили в пресс-службе МВД, 1 июля около 20:50 в дежурную часть по номеру 102 поступило сообщение о семейном конфликте в одном из домов махалли «Юксалиш» Ходжаабадского района. На место происшествия незамедлительно выехали участковый инспектор профилактики и председатель махалли.