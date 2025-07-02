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В Андижанской области пьяный мужчина убил участкового, пытавшегося спасти его семью

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). В Андижанской области произошёл трагический инцидент: пьяный мужчина угрожал своей семье ножом, а прибывшего на вызов участкового инспектора убил при попытке задержания.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в пресс-службе МВД, 1 июля около 20:50 в дежурную часть по номеру 102 поступило сообщение о семейном конфликте в одном из домов махалли «Юксалиш» Ходжаабадского района. На место происшествия незамедлительно выехали участковый инспектор профилактики и председатель махалли.

65-летний Юнусали, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожал своим близким хозяйственным ножом. При попытке обезвредить нападавшего мужчина нанёс инспектору удар ножом в грудь, причинив тяжёлое ранение. Несмотря на оказанную помощь, правоохранитель скончался по дороге в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса — убийство лица или его близких родственников в связи с выполнением им своего служебного или гражданского долга.

В настоящее время подозреваемый скрылся с места преступления. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по его установлению и задержанию.

МВД обращается к гражданам: если вам известно местонахождение подозреваемого, просим немедленно сообщить об этом в ближайший орган внутренних дел или по номеру 102. Анонимность гарантируется.