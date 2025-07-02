В Челябинской области прошли обыски в офисах «Южуралзолото»

По его данным, ранее были выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках в Пластовском и Еткульском районах Челябинской области, что привело к загрязнению водоохранной зоны и ухудшению экологической обстановки.
«Сегодня сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК в рамках ранее возбужденных уголовных дел проведены обысковые мероприятия в офисах ПАО “Южуралзолото Группа компаний” и аффилированных с ним организациях», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
По его словам, в июле 2024 года были возбуждены уголовные дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды) и части 1 статьи 254 УК РФ (порча земли).
В пресс-службе регионального УФСБ России РИА Новости подтвердили участие представителей ведомства в проведении следственно-оперативных действий.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий компании «Южуралзолото».
Пресс-центр прокуратуры в июле 2024 года сообщал, что после прорыва дамбы в Пластовском районе была проведена проверка на промплощадках «ЮГК» в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). По итогам выявлены грубейшие нарушения при строительстве гидротехнического сооружения, из-за чего при прорыве дамбы неочищенные воды попали в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. Земли сельхозназначения подверглись загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, в суды предъявлены иски о возмещении ущерба.