В Челябинской области прошли обыски в офисах «Южуралзолото»

Пресс-центр прокуратуры в июле 2024 года сообщал, что после прорыва дамбы в Пластовском районе была проведена проверка на промплощадках «ЮГК» в Пластовском районе (Светлинское месторождение), Верхнеуральском районе (месторождение Курасан), Еткульском районе (Березняковское месторождение). По итогам выявлены грубейшие нарушения при строительстве гидротехнического сооружения, из-за чего при прорыве дамбы неочищенные воды попали в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка. Земли сельхозназначения подверглись загрязнению мышьяком на площади не менее 330 тысяч квадратных метров. В отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, в суды предъявлены иски о возмещении ущерба.