Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Два земельных участка, дом и апартаменты в Испании вошли в перечень имущества, изъятого по иску Генпрокуратуры у бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Источник: © РИА Новости

Генпрокуратура РФ во вторник сообщила об удовлетворении Петроградским райсудом Петербурга иска ведомства об обращении в доход государства имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей.

«Петроградским районным судом в доход РФ у Мойсеенко, его родственников и друзей изъято… 8 земельных участков в Ленинградской области… 3 объекта капитального строительства (2 дома и 1 баня) в Ленинградской области… 2 земельных участка, жилой дом и апартаменты в Испании», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Также среди изъятого в госсобственность имущества есть автомобиль Jaguar XTYPE с испанскими номерами.

Как уточнила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, Мойсеенко, чтобы скрыть нажитое, регистрировал имущество на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.

Сейчас Мойсеенко, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России «Кресты-2», осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 миллионов рублей и организацию убийства своего подчиненного.