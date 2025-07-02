У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании

Генпрокуратура РФ во вторник сообщила об удовлетворении Петроградским райсудом Петербурга иска ведомства об обращении в доход государства имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей.