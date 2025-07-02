У экс-замглавы ГУФСИН Петербурга изъяли дом и апартаменты в Испании

Генпрокуратура РФ во вторник сообщила об удовлетворении Петроградским райсудом Петербурга иска ведомства об обращении в доход государства имущества Мойсеенко, включая 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей.
«Петроградским районным судом в доход РФ у Мойсеенко, его родственников и друзей изъято… 8 земельных участков в Ленинградской области… 3 объекта капитального строительства (2 дома и 1 баня) в Ленинградской области… 2 земельных участка, жилой дом и апартаменты в Испании», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Также среди изъятого в госсобственность имущества есть автомобиль Jaguar XTYPE с испанскими номерами.
Как уточнила руководитель судебной пресс-службы Петербурга, Мойсеенко, чтобы скрыть нажитое, регистрировал имущество на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.
Сейчас Мойсеенко, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России «Кресты-2», осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 миллионов рублей и организацию убийства своего подчиненного.