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Из полыхающей квартиры в Уфе вызволили четырех человек, включая трех детей

В Уфе из горящей квартиры спасли трех детей и одного взрослого.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 июля, в жилом доме на улице Машиностроителей в Уфе произошел пожар в квартире на третьем этаже. Возгорание, как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, началось в спальне и быстро распространилось на балкон.

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы эвакуировали из полыхающей квартиры четырех человек, включая троих детей. Открытое горение на площади семи квадратных метров было ликвидировано в течение 20 минут, распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

Для безопасной эвакуации жильцов дома пожарные применили тактическую вентиляцию. Всего в ходе операции были спасены шесть человек, еще 23 человека самостоятельно покинули опасную зону. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливает дознаватель МЧС.

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