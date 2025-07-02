СМИ назвали имена задержанных в Азербайджане российских айтишников

По обвинению в наркотрафике и кибермошенничестве в Баку были задержаны бывшие сотрудники крупных российских компаний, IT-специалисты и туристы, пишут «Известия». Последние, согласно публикации, «покинули Россию в 2022 году, но столкнулись с трудностями за границей».