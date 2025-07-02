Нижегородский пенсионер потерял 450 тысяч из-за мошенников

В Дзержинске 67-летний пенсионер перевел мошенникам более 450 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и службы безопасности банка. Они сообщили, что мужчине якобы неверно начисляется пенсия, а также о попытке оформления кредита на его имя. Для «спасения» сбережений злоумышленники под давлением убедили пенсионера перевести денежные средства в размере 450 тысяч рублей на «безопасный» счет и сообщить код из смс.
Когда лжесотрудники перестали выходить на связь, мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и начато расследование.