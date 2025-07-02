Нижегородский пенсионер потерял 450 тысяч из-за мошенников

Аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и службы безопасности банка. Они сообщили, что мужчине якобы неверно начисляется пенсия, а также о попытке оформления кредита на его имя. Для «спасения» сбережений злоумышленники под давлением убедили пенсионера перевести денежные средства в размере 450 тысяч рублей на «безопасный» счет и сообщить код из смс.