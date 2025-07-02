Хотел отдать другу: в Самарской области поймали мужчину с 3 граммами «синтетики»

Это случилось в Безенчуке. На 40-летнего местного с криминальным прошлым и его знакомого завели уголовные дела.
В областной прокуратуре уточнили: в марте нынешнего года мужчина предложил знакомому, с которым ранее потреблял «запрещенку», купить у него наркотик. Собеседник согласился и скинул деньги.
Далее первый приобрел «синтетику» у незнакомца через закладку. Всего — 3 грамма в 12 свертках. Их же нашли при задержании. Возбуждены уголовные дела. Материалы передали в Безенчукский районный суд.
На днях писали, что наркозависимого жителя губернии задержали за хранение запрещенных веществ.
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