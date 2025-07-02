Под Черняховском снова горел ангар завода по производству картофеля фри. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале прокуратуры Калининградской области.
Постройка располагается на улице Окружной в посёлке Загородном. Возгорание произошло при разборе ангара в среду, 2 июля. «При распиле металлической конструкции искра попала на остатки монтажной пены и произошло возгорание. Пожар локализован в течении 20 минут, пострадавших нет. Ущерб заводу не причинён», — сообщили в ведомстве.
В региональном управлении МЧС отметили, что в помещении горел утеплитель на площади 500 квадратных метров. На месте работали 15 человек личного состава и пять единиц техники.
Ангар завода по производству картофеля фри под Черняховском уже горел в октябре 2024 года. Тогда пожар произошёл на 5000 квадратных метров.
Завод по производству картофеля фри в индустриальном парке «Черняховск» строит группа «Атлантис». Общая стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов рублей.
«Атлантис» — один из крупнейших производителей полуфабрикатов в регионе. В 2014 году компанию выкупили инвесторы из Индии. На территории предприятия в Багратионовском округе работают несколько заводов. Там производят замороженную продукцию из мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сухие смеси, панировочные сухари и пшеничную муку. Полуфабрикаты экспортируют в ЕС, Китай, Вьетнам, Индию и другие страны.