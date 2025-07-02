Спустя 30 лет в Москве задержан предполагаемый убийца актера Олега Косовненко

Позже переехал в Москву и вошел в труппу Московского ТЮЗа. На этой сцене он сыграл Разумихина в спектакле «Играем “Преступление”» по роману Достоевского, а также участвовал в постановках «Собачье сердце», «Соловей» и «Гуд-бай, Америка!!!».