Спустя 30 лет в Москве задержан предполагаемый убийца актера Олега Косовненко

Трагедия произошла накануне важной премьеры. Олег Косовненко должен был сыграть роль Боркина в спектакле «Иванов и другие» по пьесе Чехова, но не дожил до выхода на сцену. 11 сентября 1993 года его застрелили во дворе дома на Щукинской улице.
Вскоре дело дополнилось еще одной жертвой. На Авиационной улице нашли тело подруги актера, которая была убита ножом.
Как отмечает SHOT, Игорь Лысенко ранее уже имел проблемы с законом: в 2009 году он был судим по статье «Разбой». В настоящее время подозреваемый в двойном убийстве находится под стражей.
Олег Косовненко был выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), где в дипломном спектакле «Три сестры» сыграл роль Кулыгина.
После выпуска работал в ленинградском Малом драматическом театре, где был задействован в постановке «Старик» по повести Юрия Трифонова.
Позже переехал в Москву и вошел в труппу Московского ТЮЗа. На этой сцене он сыграл Разумихина в спектакле «Играем “Преступление”» по роману Достоевского, а также участвовал в постановках «Собачье сердце», «Соловей» и «Гуд-бай, Америка!!!».