Телефонные аферисты обманули пожилую омичку на огромную сумму

Не поверив сыну, пенсионерка продолжила в последующие дни общаться по телефону с неизвестными. Следующей собеседницей бабушки оказалась «работница Росфинмониторинга», которая уже традиционно напугала пожилую омичку «взломом личного кабинета на портале Госуслуг». А затем последовала инструкция, как спасти все свои деньги, переведя их на «безопасный счет». Напуганная бабушка за 4 дня отправила мошенникам 4 600 000 рублей. Также она умудрилась втихаря от сына продать свой автомобиль. И вырученная за него сумма в размере 1 095 000 рублей также пополнила «безопасные счета» мошенников. Общий материальный ущерб составил 5 695 000 рублей. Полицейские разбираются в обстоятельствах преступления.