В Астане водитель джипа не справился с управлением и погиб в массовом ДТП

По информации пресс-службы полиции города, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста «Арыс», не справился с управлением.
В результате автомобиль опрокинулся и по инерции его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.
Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.