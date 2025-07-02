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В Астане водитель джипа не справился с управлением и погиб в массовом ДТП

Массовое смертельное ДТП произошло в Астане вечером 1 июля, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы полиции города, 24-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Калдаякова в направлении моста «Арыс», не справился с управлением.

В результате автомобиль опрокинулся и по инерции его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте.

рассказали в пресс-службе полиции Астаны

По факту ДТП, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.