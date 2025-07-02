11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

За сутки 1 июля 2025 года в Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров и четыре возгорания сухой растительности, также ликвидировали последствия пяти ДТП. Два человека были спасены на месте дорожных аварий, говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.