11 техногенных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

За сутки 1 июля 2025 года в Ростовской области потушили 11 техногенных пожаров и четыре возгорания сухой растительности, также ликвидировали последствия пяти ДТП. Два человека были спасены на месте дорожных аварий, говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В общей сложности на местах происшествий задействовали 188 специалистов и 47 единиц техники.
В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 2 июля. Местами могут возможны кратковременные дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +20−25, в отдельных территориях — до +28 градусов. Сохранится высокая пожароопасность.
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