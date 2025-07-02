В Иркутской области пресекли 344 нарушения миграционного законодательства

Иркутские полицейские за десять дней пресекли 344 нарушений миграционного законодательства. Правоохранители проверили места проживания иностранцев, стройки и другие объекты, где работают иностранцы. В результате полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии выявили многочисленные нарушения правил въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.
— 172 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционных правил, свыше сорока человек — за нелегальную работу на стройках. Помимо этого, составлены протоколы на 83 нарушителя правил пребывания и на 48 работодателей, которые трудоустроили нелегалов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Двадцати иностранцам грозит выдворение из страны. Также дознаватели завели уголовные дела по фактам фиктивной регистрации иностранцев. В Чунском районе был задержан мигрант, который объявлен в федеральный розыск.