В Иркутской области пресекли 344 нарушения миграционного законодательства

Иркутские полицейские за десять дней пресекли 344 нарушений миграционного законодательства. Правоохранители проверили места проживания иностранцев, стройки и другие объекты, где работают иностранцы. В результате полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии выявили многочисленные нарушения правил въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.