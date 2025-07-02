Задержан мигрант, совершивший 28 лет назад убийство в Омске

11 марта 1997 года, в квартире дома по улице 1-я Поселковая, было обнаружено тело 58-летнего мужчины с резанной раной гортани. Омские следователи установили причастного к преступлению. Им оказался 27-летний житель иностранного государства, который сразу после совершения преступления выехал за пределы России и изменил свою фамилию. По версии следствия, мигрант узнал о продаже омским пенсионером гаража и пришел к нему домой с целью хищения средств. В квартире он напал на пожилого мужчину и ножом нанес глубокую рану шеи, от которой омич скончался. После этого обвиняемый обыскал квартиру, но денег не нашел и скрылся с места преступления.