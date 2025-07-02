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МВД: в Минске россиянин задержан с 37 килограммами опасного вещества из ЕС

В Минске россиянин получил от курьера из ЕС 37 кило опасного вещества и был задержан.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали россиянина с партией опасного вещества, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативниками минского наркоконтроля был задержан 23-летний россиянин, задействованный в преступной схеме доставки особо опасных психотропов. В квартире, которую снимал иностранец, в сделанных им тайниках нашли и изъяли свыше 37 килограммов наркотиков.

Задержанный россиянин сказал, что в Минск он приехал, чтобы организовать сбыт веществ на территории Беларуси. Партии наркотиков он получил от другого курьера в посылках из Евросоюза.

Кроме того, задержали минчанина и двоих жителей Постав. В данной схеме белорусы должны были делать закладки с разовыми дозами психотропа.

И в рамках взаимодействия с российскими правоохранителями на территории России удалось ликвидировать нарколабораторию, организованную тремя иностранцами. При обыске изъяли оборудование, 150 литров прекурсоров, свыше 9 кило наркотиков.

— Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, — прокомментировали в МВД.

А еще ДФР накрыл организованную группу, которая незаконно проводила алкогольную детоксикацию.

И ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости.

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