МВД: в Минске россиянин задержан с 37 килограммами опасного вещества из ЕС

В Минске правоохранители задержали россиянина с партией опасного вещества, сообщили в пресс-службе МВД.
Оперативниками минского наркоконтроля был задержан 23-летний россиянин, задействованный в преступной схеме доставки особо опасных психотропов. В квартире, которую снимал иностранец, в сделанных им тайниках нашли и изъяли свыше 37 килограммов наркотиков.
Задержанный россиянин сказал, что в Минск он приехал, чтобы организовать сбыт веществ на территории Беларуси. Партии наркотиков он получил от другого курьера в посылках из Евросоюза.
Кроме того, задержали минчанина и двоих жителей Постав. В данной схеме белорусы должны были делать закладки с разовыми дозами психотропа.
И в рамках взаимодействия с российскими правоохранителями на территории России удалось ликвидировать нарколабораторию, организованную тремя иностранцами. При обыске изъяли оборудование, 150 литров прекурсоров, свыше 9 кило наркотиков.
— Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, — прокомментировали в МВД.
А еще ДФР накрыл организованную группу, которая незаконно проводила алкогольную детоксикацию.
И ГАИ предупредила белорусов о новых устройствах контроля скорости.