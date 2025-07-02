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На федеральной трассе под Волгоградом перекрыли движение после массового ДТП

После столкновения трех грузовиков проезжую часть залило нефтепродуктами.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области большая пробка собирается на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» после массового смертельного ДТП. В Дубовском районе в 12.30 разбились три большегруза, один из которых перевозил нефтепродукты. Топливо из разбившегося бензовоза разлилось по дороге, в связи с чем Госавтоинспекция Волгоградской области перекрыла движение на трассе для проведения работ по ликвидации последствий.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП погиб один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.