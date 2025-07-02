На федеральной трассе под Волгоградом перекрыли движение после массового ДТП

В Волгоградской области большая пробка собирается на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» после массового смертельного ДТП. В Дубовском районе в 12.30 разбились три большегруза, один из которых перевозил нефтепродукты. Топливо из разбившегося бензовоза разлилось по дороге, в связи с чем Госавтоинспекция Волгоградской области перекрыла движение на трассе для проведения работ по ликвидации последствий.