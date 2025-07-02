Перевозчик объяснил ситуацию с несущимся по Перми задымившимся автобусом

Перевозчик «РТ Лайн» объяснил ситуацию с задымившимся автобусом, пронёсшимся по Перми, в комментарии сайту perm.aif.ru.
Речь идёт о рейсовом транспорте, который заметили жители города утром 2 июля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на нескольких улицах пермяки увидели автобус, из которого шли клубы белого дыма. Транспорт ехал по Перми в сторону автопарка.
Подробности об инциденте perm.aif.ru сообщил перевозчик, владеющий автобусом и обслуживающий маршрут № 67. Как рассказали в организации, причиной задымления стало не возгорание, а техническая неисправность.
«В результате выхода из строя турбокомпрессора произошло попадание моторного масла в камеру сгорания, что привело к образованию характерного дымления. Водитель транспортного средства действовала строго в соответствии с регламентом: незамедлительно высадила пассажиров и направила автобус в депо», — сообщили perm.aif.ru в «РТ Лайн».
Когда транспорт добрался до мастерской, специалисты компании выяснили причину инцидента и приступили к замене турбины. В это же время на линию вывели резервный автобус. Перевозчик отметил, что моторные отсеки автобусов, которые использует компания, оснащены противопожарными системами.