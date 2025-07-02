Перевозчик объяснил ситуацию с несущимся по Перми задымившимся автобусом

Когда транспорт добрался до мастерской, специалисты компании выяснили причину инцидента и приступили к замене турбины. В это же время на линию вывели резервный автобус. Перевозчик отметил, что моторные отсеки автобусов, которые использует компания, оснащены противопожарными системами.