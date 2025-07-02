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Новосибирские следователи выясняют причину смерти пассажира самолета

В Новосибирске следователи СК России устанавливают обстоятельства смерти пассажира воздушного судна, совершившего посадку в аэропорту «Толмачёво».

1 июля в самолете с сообщением «Абакан-Москва» 57-летнему мужчине стало плохо. Детали приводит Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительной информации, члены экипажа и пассажиры оказали первую медицинскую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в международном аэропорту Новосибирска им. А. И. Покрышкина «Толмачёво». Медперсоналом авиагавани констатировал смерть мужчины.

Пассажиры в воздушном судне проследовали по маршруту в пункт назначения.

Новосибирский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту гибели человека.

Комплекс проверочных мероприятий направлен на установление всех обстоятельств и причин трагедии. По результатам примут процессуальное решение.