Новосибирские следователи выясняют причину смерти пассажира самолета

По предварительной информации, члены экипажа и пассажиры оказали первую медицинскую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в международном аэропорту Новосибирска им. А. И. Покрышкина «Толмачёво». Медперсоналом авиагавани констатировал смерть мужчины.