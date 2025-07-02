Новосибирские следователи выясняют причину смерти пассажира самолета

1 июля в самолете с сообщением «Абакан-Москва» 57-летнему мужчине стало плохо. Детали приводит Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По предварительной информации, члены экипажа и пассажиры оказали первую медицинскую помощь. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в международном аэропорту Новосибирска им. А. И. Покрышкина «Толмачёво». Медперсоналом авиагавани констатировал смерть мужчины.
Пассажиры в воздушном судне проследовали по маршруту в пункт назначения.
Новосибирский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту гибели человека.
Комплекс проверочных мероприятий направлен на установление всех обстоятельств и причин трагедии. По результатам примут процессуальное решение.