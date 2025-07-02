Мосгорсуд отказался выпускать волгоградскую чиновницу Елисееву из СИЗО

Напомним, Анна Елисеева была арестована в Волгограде 12 марта. Правоохранители оперативно доставили её в Москву. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России. 13 марта чиновница была отправлена под арест. Впоследствии, 11 мая, Басманный районный суд продлил его. Однако экс-руководительница попыталась смягчить это решение, попросив вышестоящую инстанцию установить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.