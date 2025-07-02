Самый аварийный перекрёсток определили в Новосибирской области

Согласно статистике Госавтоинспекции, за первые пять месяцев 2025 года в Новосибирске зафиксировано 646 дорожно-транспортных происшествий. Лидером по количеству аварий стал Ленинский район с 126 случаями, однако самый проблемный перекрёсток находится в другом месте города.