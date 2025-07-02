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Самый аварийный перекрёсток определили в Новосибирской области

Среди районов Новосибирской области печальное лидерство принадлежит Искитимскому району (48 аварий).

Источник: ГКУ НСО ЦОДД

Согласно статистике Госавтоинспекции, за первые пять месяцев 2025 года в Новосибирске зафиксировано 646 дорожно-транспортных происшествий. Лидером по количеству аварий стал Ленинский район с 126 случаями, однако самый проблемный перекрёсток находится в другом месте города.

Перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Кошурникова признан наиболее аварийным местом Новосибирска. Здесь за полгода произошло 12 ДТП — в среднем по два столкновения ежемесячно, сообщает пресс-служба ГКУ НСО ЦОДД.

Среди районов Новосибирской области печальное лидерство принадлежит Искитимскому району (48 аварий). В Бердске за указанный период зарегистрировано 90 ДТП. Наиболее безопасными оказались город Обь и Чистоозерный район — в каждом зафиксировано лишь по одному происшествию.