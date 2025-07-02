Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники и воспитанники детского сада пострадали в ДТП в Кызылорде

В Кызылорде произошло столкновение автомобиля, в котором находились воспитанники частного детского сада, с общественным транспортом. Об этом сообщили в городском отделе образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Несчастный случай произошёл 1 июля около восьми часов утра. Автомобиль, в котором находились дети, не являлся официальным транспортным средством детского сада. Им управлял супруг сотрудницы, работающей помощником воспитателя в этом частном детском учреждении.

В результате дорожно-транспортного происшествия воспитанники в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимационное отделение детской больницы. Один из детей находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, другой — под наблюдением в реанимации. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в травматологическое отделение областной многопрофильной больницы. Помощник воспитателя, которая также находилась в машине, находится в реанимационном отделении той же больницы.

говорится в официальном сообщении городского отдела образования

В ведомстве также отметили, что в отношении данного частного детского сада будет проведена внеплановая проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции области.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью людей. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

говорится в заявлении полиции

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз призвали всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

В апреле микроавтобус, перевозивший детей в садик, попал в ДТП в городе Косшы Акмолинской области.