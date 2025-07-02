Сотрудники и воспитанники детского сада пострадали в ДТП в Кызылорде

В результате дорожно-транспортного происшествия воспитанники в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимационное отделение детской больницы. Один из детей находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, другой — под наблюдением в реанимации. Водитель легкового автомобиля госпитализирован в травматологическое отделение областной многопрофильной больницы. Помощник воспитателя, которая также находилась в машине, находится в реанимационном отделении той же больницы.